Новости версия для печати Валентина Карманович: «Животные чувствуют настроение» Жизненная сага доярки их Хотынецкого района началась еще в далеких 80-х годах, когда она с семьей приехала с Урала на Орловскую землю по программе: «Выбираю деревню местом жительства». Грамот и наград у Валентины Карманович много, копилку накануне пополнил и Орден Дружбы. Получила она его из рук президента. Сейчас доярка по призванию - так она себя называет - уже вернулась домой. И поделилась впечатлениями: о поездке, о работе, о мечте.



В Хотынецком районе есть свой источник молочных рек. Свое начало он берет в коровнике. Сюда ни свет ни заря приходит Валентина Степановна. Хозяйства хоть и перешли на машинное доение, но без доярок не обойтись. Этой профессии женщина отдала почти 40 лет и всегда была в передовиках, говорят коллеги. Нина Клемёничева, старший зоотехник: «Она является не то чтобы передовик по надою, она передовик просто по работе. Она везде первая и всех за собой тянет. Доярки смотрят на нее, что она делает, значит и они за ней следом. Поэтому, она и как человек хороший, и как работник самый ответственный и добросовестный». Перед тем, как нажать кнопку аппарата, Валентина Степановна настраивается на позитивный лад. Говорит, что животные чувствуют ее настроение, а она - их. Только когда «связь» налажена, приступает к дойке. У Валентины Степановны на попечении 46 коров. Кроме номера, у каждой есть еще и кличка. О своих «буренках» она знает абсолютно все. Вот, например, Черемуха у нее всегда самый лучший аппетит, а у Клеопатры - надой, а вот Голубка - самая любимая. В далеких 80-х Валентина Степановна переехала в Орловскую область с Урала и сразу определилась с работой. Валентина Карманович, оператор машинного доения: «В 1988 году в Орловской области был призыв «Выбираю деревню местом жительства». Тогда мы и приехали сюда. Не пожалела. Наверное, это мое призвание». За верность призванию у нее скопилась уже масса грамот и благодарностей. Правда, все их получила заочно - времени не находила на мероприятия. Президенту отказать не смогла. И вот - железнодорожный вокзал, поезд, Москва, Кремлевская резиденция. 23 мая Президент РФ Владимир Путин вручил Валентине Карманович Орден Дружбы. Валентина Карманович, оператор машинного доения: «Президент цветы подарил, орден надел, пожелал всего хорошего». Орден еще хранит тепло рук президента, а Валентина Степановна - воспоминания о столице. Но она рада, что вернулась домой. Здесь ее «буренки» и любимая работа, которую оценили на самом высоком уровне.









Анна Вайсергисер

24 мая 2019 года







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