Новости версия для печати Информация для любителей лихой езды Орловская Госавтоинспекция открыла «сезон охоты» на автомобилистов-лихачей, практикующих обгон через сплошную линию разметки.



Экипажи ГИБДД осуществляют контроль за дорогами, как в пешем порядке, так и по пути следования патрульных машин. Выезд на «встречку» в зоне сплошной линии разметки чаще всего допускают водители легковых автомобилей, особенно когда впереди у них оказываются грузовики, автобусы или дорожная техника. Первый специализированный рейд прошел на самой опасной дороге Орловщины - трассе Орел - Тамбов. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Начался летний сезон, а это значит, что все больше водителей будут следовать к местам отдыха на своем личном транспорте. Чтобы не допустить ДТП на федеральных автодорогах, инспекторы ГИБДД проводят дополнительные рейдовые мероприятия, в которых выявляют водителей, которые совершают данные правонарушения. Так на автодороге Орёл - Тамбов уже были смертельные случаи в этом году».





Иван Суверин

24 мая 2019 года







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