Новости версия для печати Сегодня наградили победителей областного литературного конкурса «Орловская книга» Сегодня День славянской письменности и культуры. В этом году центром празднования на Орловщине стал Кромской район. Перед гостями выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы кромской земли. И к этому празднику было приурочено еще одно событие - награждение лауреатов областного литературного конкурса.



Победителей выбирали в трех номинациях - «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». Как сообщает информационный портал Орловской области, лучшим издательским проектом стал альбом Владимира Матвеева и Елены Годлевской «Иван Тургенев: эпоха, жизнь, творчество, наследие». Самой читаемой книгой признана историко-краеведческая работа Алексея Кондратенко «Литературное былое», «Специальная премия» присуждена двум изданиям - это художественная публицистика Владимира Ермакова «Осадок дня» и коллективная монография Орловского государственного университета им. Тургенева «Текст: грани и границы. «Записки охотника» И. С. Тургенева». Награду получил и самый начитанный участник интернет-викторины «Литературная Орловщина» - им стал орловец Александр Трусов. Помимо этого сегодня была представлена выставка книг, выпущенных в 2018 году орловскими издательствами, и презентован каталог «Орловская книга».





Мария Семак

24 мая 2019 года







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