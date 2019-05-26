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Сегодня наградили победителей областного литературного конкурса «Орловская книга»

Сегодня День славянской письменности и культуры. В этом году центром празднования на Орловщине стал Кромской район. Перед гостями выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы кромской земли. И к этому празднику было приурочено еще одно событие - награждение лауреатов областного литературного конкурса.

Победителей выбирали в трех номинациях - «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». 
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, лучшим издательским проектом стал альбом Владимира Матвеева и Елены Годлевской «Иван Тургенев: эпоха, жизнь, творчество, наследие». Самой читаемой книгой признана историко-краеведческая работа Алексея Кондратенко «Литературное былое», «Специальная премия» присуждена двум изданиям - это художественная публицистика Владимира Ермакова «Осадок дня» и коллективная монография Орловского государственного университета им. Тургенева «Текст: грани и границы. «Записки охотника» И. С. Тургенева».
 
Награду получил и самый начитанный участник интернет-викторины «Литературная Орловщина» - им стал орловец Александр Трусов.
 
Помимо этого сегодня была представлена выставка книг, выпущенных в 2018 году орловскими издательствами, и презентован каталог «Орловская книга».



Мария Семак
24 мая 2019 года

 


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