Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Все, что знали - написали. Сегодня девятиклассники сдавали иностранный язык - письменно. Завтра ответят устно.

- Труд, отмеченный в Кремле: за что президент вручил Орден Дружбы жительнице Хотынецкого района?

- Пока в воду нельзя! Орловские пляжи готовят к купальному сезону. Он откроется 1 июня.

- Госавтоинспеция напоминает - выезд на «встречку» наказуем.

- Спасибо Кириллу и Мефодию: в регионе отметили день славянской письменности.

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Вести-Орёл

24 мая 2019 года







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