Новости версия для печати В Ливнах получили первую партию вакцин от кори Пока это четверть от заказанных медиками доз. Остальная партия будет доставлена в ближайшее время.



Как сообщил главный врач Ливенской ЦРБ, иммунизация против кори продлится до 1 октября. А санитарные врачи напоминают, если вы не помните, прививались или нет, или планируете отправиться в отпуск, например, в Европу, вакцинироваться нужно обязательно. По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью на Западе достигло рекордного уровня за последние 10 лет.





Надежда Невматулина

25 мая 2019 года







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