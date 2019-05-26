Сегодня в российском календаре - День предпринимательства

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воскресенье
26.05.2019
20:04:02
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Сегодня в российском календаре - День предпринимательстваЕго учредили в 2007 году. Сегодня в бизнесе - малом и среднем - трудятся сотни орловцев. И в преддверии профессионального праздника их чествовали в мэрии.
Глава администрации Орла Александр Муромский поздравил представителей бизнеса с праздником, пожелал успехов и достижений, а также подчеркнул, что малый и средний бизнес это один из источников дохода городского бюджета. Именно предприниматели сегодня исполняют муниципальные контракты и участвуют в социальной жизни города, нередко оказывают благотворительную помощь. За это представителям бизнеса вручили почетные грамоты.
Кроме того, в преддверии праздника в мэрии подвели итоги конкурса журналистов, пишущих на тему бизнеса. Наград удостоились журналисты и редакторы и нашей телерадиокомпании. Благодарности получили Ирина Костина, Юрий Левин и Ольга Борисова.
Фото: официальный сайт администрации г. Орла
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