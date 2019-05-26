Новости версия для печати Врачи нейрохирургической службы НКМЦ им. Круглой провели сложнейшую операцию новорожденному младенцу из Курской области Сейчас малыш чувствует себя хорошо.



Сразу после рождения Саше поставили страшный диагноз – кровоизлияние в мозг и образование огромной гематомы. В возрасте 11 дней он прибыл на операцию в Орел. С задачей орловские нейрохирурги справились и провели сложнейшую операцию - костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы. И по прогнозам медиков, на этой неделе мальчик с мамой поедут домой.





Надежда Невматулина

26 мая 2019 года







На главную страницу





