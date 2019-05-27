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Сегодня у российских одиннадцатиклассников стартует первый Госэкзамен

Всего в Государственной итоговой аттестации участие примут 3154 выпускника 11-х классов. Напомним, обязательными предметами являются русский и математика. А самые популярные среди ребят по-прежнему обществознание, биология, информатика, физика и химия. Главное новшество этого года - при сдаче единого Госэкзамена по математике можно выбрать только один уровень - базовый или профильный.

В этом году в регионе будет работать 26 пунктов приема экзаменов для одиннадцатиклассников. Все они оснащены системой видеонаблюдения. Причем наблюдать за сдачей ЕГЭ можно в режиме онлайн.