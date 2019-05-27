Новости версия для печати Орловская полиция приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» Мероприятие проходит уже девятый раз и объединяет волонтеров разного возраста.



В этом году конкурс проводится в трех категориях. «Социальный проект» - для действующих волонтерских проектов, «Доброе дело» - это рассказы о личных добровольческих поступках или подвигах, и «Творческая работа» - фото, видеоматериалы, музыка, социальная реклама и тексты на тему добровольчества. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Нужно зарегистрироваться и подать заявку. Подробности - на сайте добровольцыроссии.рф. Награждение победителей пройдет в конце года на Международном форуме добровольцев в Москве.





Надежда Невматулина

27 мая 2019 года







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