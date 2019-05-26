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Переход на цифровое ТВ в России отметили необычной акцией

Пока эти воздушные телеканалы летают на своих привычных волнах, а с 3 июня им предстоит забыть свой привычный путь на Орловщине и действовать по новому – цифровому.



Поздравить с переходом в цифровую эру пришли знаменитые лица города и представители власти. Среди них руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко, глава администрации г. Орла Александр Муромский и мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы среди профессионалов Владислав Туйнов и чемпион Европы по кикбоксингу среди профессионалов Уранбек Есенкулов.



Александр Пилипенко отметил, что за несколько лет подготовки к переходу на цифровое ТВ в Орловской области была создана сеть цифрового наземного вещания, все цифровые объекты введены в эксплуатацию. «20 воздушных змеев символизируют запускаемые нами цифровые телеканалы», - сказал он.



Для всех участников не обошлось без разминки. Профессиональный фитнес-тренер провела «Цифровую зарядку», как символ готовности к предстоящему отключению аналогового телевещания.



С декабря прошлого года цифровое эфирное телевидение в Орловской области уже постепенно вытесняло аналоговое. ГТРК «Орёл» успешно приняла эту эстафету. Теперь телезрители получают не только качественную картинку, но и четкий формат расширения.



Директор Орловского филиала РТРС Андрей Шишкин: «У нас создана диспетчерская служба, аварийные профилактические мобильные группы. 24 часа в сутки они непрерывно следят за телевизионным сигналом».

Торжественный запуск, и змеи с логотипами 20 российских телеканалов развеваются на площади им. Ленина. С высоты птичьего полета отчетливо видны две заветные буквы - ТВ.

И конечно не стоит расстраиваться, если сразу не получается подключить телеприставку. «Цифровые волонтеры» знают что делать и всегда придут на помощь. Они на страже порядка вашего телевизора и обещают: «Всё будет чётко!».