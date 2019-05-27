Новости версия для печати Сегодня в Орловской области начинается приёмка летних оздоровительных учреждений для детей В этом году для орловцев распахнут двери 320 летних оздоровительных учреждений. Это 305 пришкольных, 12 загородных лагерей, два санатория и один палаточный лагерь.



Кроме того, 485 ребят, которые проявили себя в учебе, спорте и творчестве отдохнут на черноморском побережье. Но прежде чем загородные центры распахнут двери для ребят, им самим нужно подготовиться. По информации областного департамента образования, уже получены все необходимые разрешительные документы, заключены договоры на поставку продуктов питания, проведена акарицидная обработка территорий. В этом году в загородных оздоровительных лагерях планируется провести 22 профильные смены. За лето отдохнуть смогут почти 30 тысяч юных орловцев.



Торжественное открытие первой смены пройдет уже 1 июня. А завершится летняя оздоровительная кампания 31 августа.





Надежда Невматулина

27 мая 2019 года







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