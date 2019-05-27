Новости версия для печати Орел впервые присоединился к Всероссийской встрече близнецов «Двойное счастье» Праздник собрал в Детском парке почти сотню семей, воспитывающих близнецов и тройняшек.



Необычный праздник посвящён Международному дню близнецов, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая. Особое внимание в этом день уделялось многодетным семьям - подарки от властей города и грамоты Облсовета сделали праздник ещё ярче. Самих же виновников торжества порадовала насыщенная развлекательная программа: дети смогли поучаствовать в конкурсе рисунков, посмотреть шоу мыльных пузырей, потанцевать на музыкальной зарядке и угоститься сладостями. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Что такое многодетная семья? Это демография, это поддержка нашей страны. Каждый гражданин, который имеет трех, четырех, пять детишек, это патриот своей страны, потому что он заботится о будущем российской нации. Органы государственной власти должны сделать всё, чтобы дети рождались: ведется поддержка материнства, детства, строительство детских садов, школ и других социальных объектов».





Антон Киселёв

27 мая 2019 года







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