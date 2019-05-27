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За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

26 мая в Урицком районе в 3:55 водитель 1989 г.р., управляла автомобилем «Фольксваген Гольф», следовала по автодороге Орел – Витебск - Городище, и на 1 км не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель скончалась на месте.

26 мая в 21 час водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», следовал по автодороге Разбегаевка - Васильевка в районе 4 км на регулируемом перекрестке в поселке Змиевка произошло столкновение с автомобилем «Ауди», с последующим наездом автомобилей «Ауди» и «Шевроле Ланос» на препятствие - дорожное металлическое ограждение. В результате ДТП пассажир «Ауди» - девушка 2002 г.р. - получила телесные повреждения, госпитализирована.