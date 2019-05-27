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Детская нейрохирургическая служба НКМЦ им. Круглой вновь подтвердила свой статус межрегиональной

На днях орловские врачи провели сложнейшую операцию новорожденному младенцу из Курской области. Ребенок чувствует себя хорошо. Наша съемочная группа наблюдала за работой специалистов.

Сразу после рождения маленькому Саше из Курска поставили страшный диагноз – кровоизлияние в мозг и образование огромной гематомы. В возрасте - 11 дней он прибыл на операцию в Орел - единственное место, где ему могли оказать помощь. 
 
Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. Круглой: «В Курске проведение такого рода операций на сегодняшний день невозможно в связи с отсутствием детской нейрохирургии. Взрослые нейрохирурги такие операции не проводят в виду тяжести общего состояния ребенка. Доставить его в федеральные центры Российской Федерации не представлялось возможным, поэтому коллеги из Курска обратились к нам».
 
Подобные операции очень сложные и требуют определенного уровня оборудования и мастерства хирурга. Во-первых, ребенок маленький, во-вторых, патология очень глубоко. 
 
Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. Круглой: «Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг, чтобы не повредить жизненно важные структуры головного мозга, и избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде».
 
С задачей орловские нейрохирурги справились. Была выполнена костно-пластическая трепанация и проведено сначала пункционное, и затем полное удаление гематомы. Мама малыша, наконец, вздохнула спокойно. 
 
Анастасия Воронова, мама пациента НКМЦ им. Круглой: «Мы очень благодарны и администрации больницы, и докторам, которые приняли нас, прооперировали и, слава богу, на сегодняшний день все благополучно складывается».
 
Сегодня малыш чувствует себя хорошо, неблагоприятных симптомов нет, и по прогнозу на следующей неделе мальчик с мамой поедет домой.



Елена Литинская
27 мая 2019 года

 


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