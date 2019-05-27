Новости версия для печати По решению суда в Орле были закрыты шесть сайтов, продающих алкоголь круглосуточно Их выявили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга. Ресурсы предлагали купить напитки с градусом дистанционно и в ночное время.



Согласно российскому закону, продажа алкоголя он-лайн запрещена. За это предусмотрена уголовная или административная ответственность. Прокурор Корсаковского района обратился с иском в суд о признании информации, содержащейся на сайтах, запрещенной в России. Решения суда вступили в законную силу.





Надежда Невматулина

27 мая 2019 года







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