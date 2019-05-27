Орловские дайверы проведут юбилейную экологическую акцию

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловские дайверы проведут юбилейную экологическую акциюК очистке озера «Светлая жизнь» приглашаются все желающие.
Обращение любителей подводного плавания было опубликовано в официальной группе дайвинг-клуба в социальных сетях.
«За эти годы из-под воды и с прилегающих территорий было собрана не одна тонна мусора. Озеро «Светлая жизнь», излюбленное место отдыха орловчан, и мы хотим внести свою лепту в улучшение его экологического состояния», - говорится в анонсе мероприятия.
Также отмечается, что акция проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Руководство дайвинг-клуба и администрация города обещает предоставить всё необходимое оборудование: баллоны с воздухом, снаряжение и мусорные мешки.
Начало мероприятия в 9 часов утра, общий сбор у спасательной станции. Дополнительная информация по телефонам: 49–50–45 или 48–01–38.