Орловский гонщик Владимир Черевань возглавил рейтинг Российской серии кольцевых автогонок

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понедельник
27.05.2019
18:05:42
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Орловский гонщик Владимир Черевань возглавил рейтинг Российской серии кольцевых автогонокПосле двух этапов орловец значительно опережает преследователей по очкам
гонки в Грозном и Нижнем Новгороде принесли Владимиру Череваню две золотые награды в дисциплине «туринг-лайт».
На счету нашего гонщика 98 очков. Партнер Череваня по команде «Академия ралли» Роман Голиков, представляющий Тамбовскую область, занимает второе место в итоговом рейтинге и имеет в активе 61 очко. Третий этап Российской серии кольцевых автогонок состоится в конце июня в Смоленске.
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