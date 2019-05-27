«Орловский Бриллиант» Владислав Туйнов дождался дебюта в престижном промоушене

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понедельник
27.05.2019
18:04:53
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«Орловский Бриллиант» Владислав Туйнов дождался дебюта в престижном промоушенеБой орловца в турнире, организованном компанией Glory, состоится 22 июня в Париже.
Соперником нашего кикбоксера станет 27-летний француз Микаэль Паландре. Профессиональную карьеру оппонент Туйнова начал в 2016 году. Сейчас на счету Микаэля Паландре 18 поединков, 17 из которых закончились для француза победой. У 21-летнего Владислава Туйнова список поединков более внушителен. Наш спортсмен провел 44 боя, в 41-м из которых одержал победу. По состоянию на 9 декабря 2018 года он занял 5 место в среднем весе по версии Всемирной федерации кикбоксинга в Европе. Напомним, Туйнов подписал соглашение с Glory еще в феврале нынешнего года.
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