Новости версия для печати ФК «Орел» сыграет в Тамбове Матч состоится 28 мая. Соперником нашей команды станет молодежный состав местного футбольного клуба.



Игра пройдет в рамках Первенства Союза федераций футбола «Центр». Сейчас обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, имея в активе по три очка. Правда, ФК «Орел» провел на одну игр больше тамбовчан. Отметим, что 3 июня эти же команды эти же команды встретятся вновь, но уже в рамках Кубка Союза федераций футбола «Центр». Повторная встреча состоится в Орле.





Анастасия Дорохова

27 мая 2019 года







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