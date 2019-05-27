Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- С новым полем! Для юных футболистов на центральном стадионе Орла появится еще одна площадка с искусственным покрытием.

- Круглосуточно - нельзя. Суд закрыл шесть сайтов, реализующих алкоголь в режиме «24х7».

- Кровоизлияние в мозг и огромная гематома. Маленькому жителю Курска орловские медики подарили вторую жизнь.



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Вести-Орёл

27 мая 2019 года







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