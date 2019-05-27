Новости версия для печати Совещание в администрации Орловской области В Орле готовятся к Аграрной неделе. Реализация программы «Формирование современной городской среды».



В Орле готовятся к Аграрной неделе. В этом году участие в ней примут более двух тысяч человек. Стартует она 18 июня. Пригласительные - на руках у адресатов! Подготовка к главному форуму Орловской области приближается к финишной прямой. До встречи российских аграриев с зарубежными осталось меньше месяца. Стартует форум с научных чтений, пройдет и пленарное заседание. Гости, а это около двух тысяч человек, посетят опытные поля. Своего вердикта ждут более трехсот сортовых образцов - в их числе и безлисточковый горох. Сергей Борзенков, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области: «Новинкой Дня поля в 2019 году станет центр испытания технологий АО «Щелково-Агрохим», созданный совместно с ФНЦ ЗБК. Также ООО «ФосАгро-Орел» представит на своей площадке систему управления питания растений, разработанную с учетом особенностей основных типов почв Орловской области, основанную на применении комплексных жидких удобрений». Завершит аграрную неделю спортивный фестиваль. А вот окончательная дата приема работ по программе «Формирование современной городской среды» назначена на 1 октября. На аппаратном совещании доложили в этом году попробуют сдать дворы без срывов и с опережением сроков.

Григорий Шайкин, замруководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Нам предстоит благоустроить 166 дворов и 33 общественные территории. Все дворовые территории законтрактованы. На ста дворовых территориях ведутся работы, на четырех - работы завершены». Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Темпы работ позволяют сделать вывод о том, что большая часть объектов будет завершена раньше срока и мы ставим срок 1 августа». Этому способствует и финансирование. В этом году оно почти на 40% выше. Основные вливания из федерального бюджета.

Вадим Тарасов, замгубернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Объем работ предстоит немалый. В большинстве городских дворов ремонт, который запланирован на текущий год, начался. Однако контракты с подрядчиками заключены еще не по всем общественным территориям». Опасения вызывают «Дворянское гнездо» и парк «Ботаника». Контракты по этим объектам еще не заключены. Всего же в рамках программы в области планируют привести в надлежащий вид 165 мест массового отдыха и 750 дворовых территорий.









Анна Вайсергисер

27 мая 2019 года







На главную страницу





