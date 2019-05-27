Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
27.05.2019
18:04:47
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Совещание в администрации Орловской области

В Орле готовятся к Аграрной неделе. Реализация программы «Формирование современной городской среды».

В Орле готовятся к Аграрной неделе. В этом году участие в ней примут более двух тысяч человек. Стартует она 18 июня. Пригласительные - на руках у адресатов! Подготовка к главному форуму Орловской области приближается к финишной прямой. До встречи российских аграриев с зарубежными осталось меньше месяца. Стартует форум с научных чтений, пройдет и пленарное заседание. Гости, а это около двух тысяч человек, посетят опытные поля. Своего вердикта ждут более трехсот сортовых образцов - в их числе и безлисточковый горох.
Сергей Борзенков, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области: «Новинкой Дня поля в 2019 году станет центр испытания технологий АО «Щелково-Агрохим», созданный совместно с ФНЦ ЗБК. Также ООО «ФосАгро-Орел» представит на своей площадке систему управления питания растений, разработанную с учетом особенностей основных типов почв Орловской области, основанную на применении комплексных жидких удобрений».
Завершит аграрную неделю спортивный фестиваль. А вот окончательная дата приема работ по программе «Формирование современной городской среды» назначена на 1 октября. На аппаратном совещании доложили в этом году попробуют сдать дворы без срывов и с опережением сроков.
Григорий Шайкин, замруководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Нам предстоит благоустроить 166 дворов и 33 общественные территории. Все дворовые территории законтрактованы. На ста дворовых территориях ведутся работы, на четырех - работы завершены».
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Темпы работ позволяют сделать вывод о том, что большая часть объектов будет завершена раньше срока и мы ставим срок 1 августа».
Этому способствует и финансирование. В этом году оно почти на 40% выше. Основные вливания из федерального бюджета.
Вадим Тарасов, замгубернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Объем работ предстоит немалый. В большинстве городских дворов ремонт, который запланирован на текущий год, начался. Однако контракты с подрядчиками заключены еще не по всем общественным территориям».
Опасения вызывают «Дворянское гнездо» и парк «Ботаника». Контракты по этим объектам еще не заключены. Всего же в рамках программы в области планируют привести в надлежащий вид 165 мест массового отдыха и 750 дворовых территорий.




Анна Вайсергисер
27 мая 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта