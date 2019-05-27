Новости версия для печати Самым подготовленным к летнему спортивному сезону оказался Заводской район Орла К приему любителей спорта там готовы 58 объектов.



Из 58 объектов Заводского района города - 19 спортивных площадок при образовательных учреждениях, 39 спортивных объектов по месту жительства.



В остальных трех районах количество уличных спортивных объектов оказалось примерно одинаковым. Так, летом провести время с пользой для здоровья жители Железнодорожного района смогут на 24 объектах, Советского и Северного - на 29 и 27 площадках соответственно.



По информации пресс-службы городской администрации, на имеющейся спортивной базе в летний период 2019 года планируется проведение более 30 городских физкультурных и спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по месту жительства. Отдельную программу к сезону подготовил «Городской спортивно-оздоровительный центр».





Анастасия Дорохова

27 мая 2019 года







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