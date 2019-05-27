Новости версия для печати В Орловской области растет число спортобъектов Начато строительство в Орле и Ливнах.



Так, в областном центре до конца 2019 года на территории стадиона «Центральный имени В.И. Ленина» должно появиться дополнительное футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На эти цели будет потрачено чуть более 40 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспечения населениями объектами спорт и подготовкой спортивного резерва» федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



В эти же сроки в Ливнах в рамках госпрограммы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта» начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Спортобъект оценен в 24 миллиона рублей.





Анастасия Дорохова

27 мая 2019 года







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