Новости версия для печати Сегодня Советский районный суд Орла начал оглашать приговор Екатерине Стрелец Государственное обвинение инкриминирует экс-начальнику МУП «Ритуально-обрядовые услуги» и УКХ пять эпизодов получения взяток на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.



В своем последнем слове к суду Екатерина Стрелец признала получение криминальных «гонораров», однако отметила, что расходовала эти средства на нужды вверенного ей предприятия. Государственное обвинение потребовало для экс-чиновницы наказания в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в 12 миллионов рублей. Чтение приговора разделено на 2 дня. Резолютивная его часть прозвучит завтра.





Иван Суверин

27 мая 2019 года







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