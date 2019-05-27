Новости версия для печати В Орле началась подготовка к новому отопительному сезону Квартальные и магистральные сети уже прошли проверку на прочность.



По результатам гидравлических испытаний выявлены 48 повреждений. Все они, как говорят в мэрии, должны быть устранены к сегодняшнему дню.



Вообще же, до начала отопительного сезона планируется заменить более 11 километров ветхих сетей, отремонтировать котельные, центральные тепловые пункты, дымовые трубы, трансформаторные подстанции, линии электропередачи и другие коммуникации. На подготовку предусмотрено порядка 446 млн рублей. Все эти работы должны быть завершены к середине сентября. Тогда же Орёл получит паспорт готовности.





Надежда Невматулина

27 мая 2019 года







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