Новости версия для печати Близится открытие купального сезона Чтобы отдых не обернулся бедой, сотрудники орловского ГУ МЧС проводят профилактические занятия, напоминая правила безопасности во время отдыха у воды.



В познавательный урок превратилась обычная утренняя прогулка в одном из детских садов областного центра. Дошколята узнали, как правильно вести себя на пляже и во время купания, что делать, если вдруг случилось ЧП. Кроме того, ребята увидели, с каким снаряжением работают водолазы-спасатели под водой и даже примерили дыхательные маски и жилеты.



Подобные уроки проходят регулярно, и это позволяет максимально эффективно и понятно донести до малышей правила безопасности.





Мария Семак

28 мая 2019 года







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