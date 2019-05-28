Новости версия для печати Летний трудовой сезон открыт Более 400 учащихся орловских вузов и ссузов этим летом трудоустроят в различных отраслях экономики.



Ребята будут работать вожатыми, строителями, спасателями, проводниками, в отелях и в детских лагерях, причем, не только в оздоровительных учреждениях нашего региона, но и в Краснодарском крае. Все направления отрядов прошли необходимое обучение. Некоторые уже отправились на объекты работы, в том числе и во Всероссийский детский центр «Орлёнок». До конца месяца студенты пройдут вожатский инструктив, после которого приступят к своим должностным обязанностям.





Мария Семак

28 мая 2019 года







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