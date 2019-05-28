Новости версия для печати 101 год – на охране рубежей Отечества На земле, на море и в небе. Сегодня поздравления принимают погранвойска России. Орел также будет чествовать тех, кто стоял на страже рубежей.



В этом году традиционный праздничный митинг состоится у стелы «Орел — Город воинской славы» на бульваре Победы.



Участие примут пограничники запаса, ветераны и сотрудники службы, первые лица области и города, общественники и жители областного центра. Возложат к подножию памятного знака цветы и почтят минутой молчания память солдат и офицеров, которые выполняли свой воинский долг, рискуя жизнью. После торжественной части от вечного огня колонна двинется по улицам Орла – до памятника Дзержинскому.





Мария Семак

28 мая 2019 года







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