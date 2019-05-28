Новости версия для печати В Орле избавятся от незаконно установленных рекламных конструкций Это произойдет до 1 июля.



Как сообщает сайт городской администрации, инвентаризация рекламных конструкций, проведенная сотрудниками УМИЗ, выявила 280 сооружений, срок действия разрешений на установку которых истек.



Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области направил в адрес владельцев этих сооружений предписания с требованием произвести самостоятельный демонтаж в течение 30 дней. Некоторые хозяйствующие субъекты откликнулись, но большинство рекламных конструкций остались на прежних местах.



Как отметила начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ) Татьяна Решетова, демонтаж производится за счет средств городского бюджета, но владелец рекламных конструкций должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение на МПП ВКХ «Орелводоканал». Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета.



Масштабный демонтаж рекламных конструкций, который произошел 23 мая, — только начало. На этой неделе такой комплекс мероприятий пройдет на улице Комсомольской, а к июлю город должен окончательно освободиться от незаконных рекламных конструкций.





Орловское Информбюро

28 мая 2019 года







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