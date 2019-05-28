Новости версия для печати Дельфин и "семерка" - совсем не пара! Сегодня в Орле в восьмом часу вечера при въезде на Тургеневский мост со стороны Советского района водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело на клумбу, повредив при этом топиарную фигуру дельфина.



Сам автомобиль также получил существенные механические повреждения.



Сведений о пострадавших не поступало.

































Иван Суверин

27 мая 2019 года







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