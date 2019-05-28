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Очевидцев ДТП просят откликнуться

24 мая в 8:45 водитель, управляя автобусом МАН, следовал по улице Мостовой со стороны улицы 1-й Пушкарной и в районе дома №7 допустил столкновение с автомобилем «Дэу Магнус».

Еще одно ДТП произошло в этот же день. 24 мая в 19:30 водитель, управляя автобусом, следовал по площади Маркса со стороны переулка Воскресенского. В районе дома № 1/3 водитель автобуса допустил столкновение с автомобилем «Мазда», вследствие чего легковой автомобиль ударило о бордюр.

77-24-65, 72-90-00.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам ГИБДД: