Очевидцев ДТП просят откликнуться

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вторник
28.05.2019
15:03:14
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Очевидцев ДТП просят откликнутьсяТребуются очевидцы двух ДТП, которые произошли в Орле 24 мая.
24 мая в 8:45 водитель, управляя автобусом МАН, следовал по улице Мостовой со стороны улицы 1-й Пушкарной и в районе дома №7 допустил столкновение с автомобилем «Дэу Магнус».
Еще одно ДТП произошло в этот же день. 24 мая в 19:30 водитель, управляя автобусом, следовал по площади Маркса со стороны переулка Воскресенского. В районе дома № 1/3 водитель автобуса допустил столкновение с автомобилем «Мазда», вследствие чего легковой автомобиль ударило о бордюр.
Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65, 72-90-00.
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