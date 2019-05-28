Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



27 мая водитель, управляя автомобилем «Ваз 212140», двигался по улице Полесской и в районе дома № 20 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Вольво» - женщина 1996 г.р., назначено амбулаторное лечение. 27 мая в 9:35 водитель, управляя автомобилем «Хендай Элантра», двигалась по ул. Раздольной, на регулируемом перекрестке Раздольная - Бурова при повороте налево произошло столкновение с автомобилем «Ауди-90», с последующим наездом автомобиля «Ауди» на пешехода - женщину 1956 г.р., которая стояла на тротуаре. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «Ауди 90» и пешеход, оба пострадавших госпитализированы. 27 мая в 12:50 водитель, управляя автомобилем «Ваз 21130», двигаясь по дороге Орел – Тамбов – Крутое – Ливны, не уступила дорогу квадроциклу и допустила с ним столкновение. После чего произошло столкновение автомобиля «Ваз» с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Бенц». В результате ДТП водитель квадроцикла получил телесные повреждения был госпитализирован.





Орловское Информбюро

28 мая 2019 года







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