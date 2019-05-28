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В Орле отмечают День погранвойск

В Орле состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле «Орел - город воинской славы». Участники митинга минутой молчания почтили память солдат и офицеров, погибших на боевом посту. После пограничники двумя колоннами двинулись к памятнику Дзержинскому.

Тем, кто охранял границы нашей страны, есть что вспомнить, есть чем гордится. За плечами этих солдат и офицеров множество подъемов по тревоге, Афганистан, Чечня, Хасан и другие горячие точки, где пограничники, в том числе и орловские, защищали интересы Отечества.

Российская пограничная служба - самая многочисленная в мире. Наша страна соседствует с 18-ю государствами, а общая протяжность границ в полтора раза превышает экватор. Отмечать свой профессиональный праздник зеленые береты сегодня будут весь день. Уже в два часа дня в Городском парке начнется концерт - свой подарок пограничникам преподнесут творческие коллективы Орла.