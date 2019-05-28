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Орловские библиотеки отмечают свой праздник

Всего в Орловской области - более четырёхсот библиотек. Среди них три государственных, а 60 - действуют в структурных подразделениях культурно-досуговых учреждений. 84 % библиотек работают в сельской местности. Правда, за последний год 23 библиотеки в районах были закрыты.

В 2018 году услугами библиотек пользовалось примерно 40% населения. В общей сложности за прошедший год зарегистрировано более 2 млн 600 тысяч посещений.