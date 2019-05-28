Новости версия для печати Копилка орловских яхтсменов пополнилась новыми наградами Ребята вернулись сразу с двух турниров.



В Ярославле наше спортсмены завоевали серебро. Вторая регата состоялась в Воронеже. Соревнования в этом городе принесли две медали - Афанасий Ступин занял 3 место в классе «Лазер 4,7» среди юношей. В классе «Оптимист» в абсолютном зачете Мария Грамматчикова на 3 месте и на 2-м среди девочек. Сейчас у ребят активные тренировки, впереди новые соревнования, ближайшие – в начале июня, на Суворовском водохранилище.





Мария Семак

28 мая 2019 года







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