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Коротко о главном

- Точка в громком коррупционном деле: сегодня огласят приговор Екатерине Стрелец. Прокурор требует 12 лет лишения свободы и штраф в 12 миллионов рублей.





- На земле, в воздухе и в воде они защищают покой государства. Сегодня - День пограничной службы России. В Орле начались праздничные мероприятия.





- В областном центре сегодня увековечат память краеведа Валерия Лясковского: открытие именного знака пройдет в рамках проекта «Последний адрес», посвященного жертвам политического террора.





- И летом - на учебу. У орловских студотрядов начался трудовой семестр. Где и кем будет работать молодежь?





- Награды из Воронежа и Ярославля. Орловские яхтсмены пополнили список побед новыми достижениями.