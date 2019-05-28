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вторник
28.05.2019
15:02:26
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Точка в громком коррупционном деле: сегодня огласят приговор Екатерине Стрелец. Прокурор требует 12 лет лишения свободы и штраф в 12 миллионов рублей.
- На земле, в воздухе и в воде они защищают покой государства. Сегодня - День пограничной службы России. В Орле начались праздничные мероприятия.
- В областном центре сегодня увековечат память краеведа Валерия Лясковского: открытие именного знака пройдет в рамках проекта «Последний адрес», посвященного жертвам политического террора.
- И летом - на учебу. У орловских студотрядов начался трудовой семестр. Где и кем будет работать молодежь?
- Награды из Воронежа и Ярославля. Орловские яхтсмены пополнили список побед новыми достижениями.
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