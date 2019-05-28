Новости версия для печати В Орловской области активно внедряют проектное управление С ним значительно проще контролировать и отслеживать выполнение различных задач, важных для экономического развития Орловщины.



Проект начали реализовывать в 2016 году. За это время более 100 специалистов из органов власти прошли обучение. Проектный подход в решение задач улучшает инвестиционный климат. Кроме этого обеспечивает информационную открытость, повышает качество реализации проектов, упрощает ведение дел бизнесу, сокращает получение разрешительных документов. Добиваются данных результатов за счет создания дорожных карт и формирования ответственных рабочих групп. На данный момент утверждены 47 региональных проектов. О структуре управления, которая является трехуровневой, рассказали на аппаратном совещании в областном правительстве. Сергей Антонцев, руководитель департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области: «На первом уровне управления находится региональный проектный комитет под руководством губернатора области, осуществляющий функции контроля реализации проектов. На втором уровне находится региональный проектный офис с функцией координации всей деятельности. Третий уровень представлен проектным офисом, который реализует региональные проектные задачи».





Анна Вайсергисер

28 мая 2019 года







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