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Андрей Клычков представил планы по дорожному строительству в Орле

Работы на улицах Московской, Северной, Комсомольской и Кромском шоссе ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая площадь – 179676 кв.м. В планах властей: обновление дорожного покрытия, ремонт коммуникаций, обновление дорожной разметки, установка бордюров и ремонт тротуаров. На эти цели будет потрачено 224,3 млн рублей.

пишет Андрей Клычков. «Главная задача, которую я поставил перед Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, администрацией города Орла и подрядчиками – выполнение качественного ремонта и строгое соблюдение сроков», -Андрей Клычков.



За всеми этапами работ будет следить Губернаторский контроль, в состав которого вошли эксперты и представители общественности.