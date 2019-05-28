Родителям юных орловцев рассказали, как сделать отдых детей максимально приятным

говорится о том, на что стоит обратить внимание при выборе летнего лагеря для ребенка. Речь, прежде всего, идет о стоимости путевки и условиях приобретения услуг, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг и другом. В частности, в документео том, на что стоит обратить внимание при выборе летнего лагеря для ребенка. Речь, прежде всего, идет о стоимости путевки и условиях приобретения услуг, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг и другом.

Ведомство напоминает, что при приобретении путевки в детский лагерь роди-телям необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. В случае некачественно оказанных услуг потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.