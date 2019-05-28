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Родителям юных орловцев рассказали, как сделать отдых детей максимально приятным

Рекомендации опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В частности, в документе говорится о том, на что стоит обратить внимание при выборе летнего лагеря для ребенка. Речь, прежде всего, идет о стоимости путевки и условиях приобретения услуг, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг и другом. 
 
Ведомство напоминает, что при приобретении путевки в детский лагерь роди-телям необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора. В случае некачественно оказанных услуг потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
 
Роспотребнадзор напоминает, что любую консультацию жители Орла и области могут получить  в общественной приемной Управления по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, дом 2, телефон:  8 (4862) 41-52-52, или  в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, дом 56а, телефон: 8 (4862) 75-02-76.



Анастасия Дорохова
28 мая 2019 года

 


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