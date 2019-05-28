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вторник
28.05.2019
15:02:19
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Леонид Соломатин: «Защита рубежей Отечества особая – сложная и ответственная миссия»Главный федеральный инспектор Орловской области Леонид Соломатин поздравил орловцев с днем пограничника. Сегодня отмечается 101 годовщина со дня основания этого рода войск.
«Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничных войск!
Поздравляю вас с Днем пограничника!
Защита рубежей Отечества особая – сложная и ответственная миссия. Школу пограничных войск в разные годы прошли тысячи наших сограждан. История пограничных войск содержит немало примеров высочайшего профессионализма, героизма, мужества, бесстрашия и самоотверженности, безграничной любви и преданности Родине и своему народу, неподкупности, несгибаемой воли, высокого чувства долга, боевого товарищества и личной ответственности за порученное дело.
Наш народ всегда будет хранить память о доблести людей, которые первыми отвечают на угрозы безопасности государства в военные и мирные годы.
Под руководством Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воины-пограничники вносят свой достойный вклад в укрепление Отечества.
Дорогие друзья, боевые товарищи! В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях.
Благополучия Вам и Вашим близким!»
Главный федеральный инспектор по Орловской области,
Генерал-майор Пограничной службы ФСБ России
Л.Соломатин
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