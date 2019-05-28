Новости версия для печати Орловский легкоатлет - серебряный призер «Московского полумарафона» Михаил Стрелков выступил на дистанции в 10 км Время, показанное нашим спортсменом на финише – 29,48 минуты.



Этот результат оказался всего на 0,06 хуже, чем у победителя дистанции - чемпиона (10000 м) и серебряного призера (1500 метров) Всемирной летней Универсиады Валентина Смирнова. Отметим, что Михаил Стрелков имеет в активе титулы чемпиона России в кроссе 2019 года, а также серебро чемпионата Европы среди юниоров до 23 лет.





Анастасия Дорохова

28 мая 2019 года







На главную страницу





