Орловский легкоатлет - серебряный призер «Московского полумарафона» Михаил Стрелков выступил на дистанции в 10 км

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вторник
28.05.2019
15:01:55
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Орловский легкоатлет - серебряный призер «Московского полумарафона» Михаил Стрелков выступил на дистанции в 10 кмВремя, показанное нашим спортсменом на финише – 29,48 минуты.
Этот результат оказался всего на 0,06 хуже, чем у победителя дистанции - чемпиона (10000 м) и серебряного призера (1500 метров) Всемирной летней Универсиады Валентина Смирнова. Отметим, что Михаил Стрелков имеет в активе титулы чемпиона России в кроссе 2019 года, а также серебро чемпионата Европы среди юниоров до 23 лет.
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