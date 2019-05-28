Новости версия для печати Роспотребнадзор: 484 жителя Орловской области обратились к врачам за помощью после укуса клещей При этом 148 их них - дети до 14 лет. Данные приводятся по состоянию на 23 мая.



В целом, пока число обратившихся не превышает среднемноголетних значений. По данным лабораторных исследований, 14,5 процентов клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями.



В ведомстве еще раз напоминают: при обнаружении на коже клеща, необходимо обратиться за медпомощью, даже если вы сняли паукообразное самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотиков.





Надежда Невматулина

28 мая 2019 года







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