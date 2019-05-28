Новости версия для печати Июнь принесет серьезные изменения в жизнь автомобилистов С 1 июня в России в силу вступают несколько законов и поправок.



Так, с первого дня лета можно будет изменять конструкцию автомобиля. Но сначала надо получить разрешение от ГИБДД, а после тюнинга - пройти экспертизу. Но в изменении конструкции авто могут и отказать, сообщается в постановлении. В том случае, если они не предусмотрены маркой автомобиля.



И еще одна новость для автолюбителей. При возникновении разногласий между потерпевшим и страховщиком, споры по ОСАГО будет рассматривать финансовый омбудсмен до подачи иска в суд. А владельцам авто нужно будет направить в страховую компанию письменное заявление.





Надежда Невматулина

28 мая 2019 года







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