Июнь принесет серьезные изменения в жизнь автомобилистов

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вторник
28.05.2019
15:03:32
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Июнь принесет серьезные изменения в жизнь автомобилистовС 1 июня в России в силу вступают несколько законов и поправок.
Так, с первого дня лета можно будет изменять конструкцию автомобиля. Но сначала надо получить разрешение от ГИБДД, а после тюнинга - пройти экспертизу. Но в изменении конструкции авто могут и отказать, сообщается в постановлении. В том случае, если они не предусмотрены маркой автомобиля.
И еще одна новость для автолюбителей. При возникновении разногласий между потерпевшим и страховщиком, споры по ОСАГО будет рассматривать финансовый омбудсмен до подачи иска в суд. А владельцам авто нужно будет направить в страховую компанию письменное заявление.
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