Новости версия для печати На Орловщине продолжают бороться с сорным и ядовитым борщевиком Сосновского В Орловском районе гербицидами уже обработано порядка 10 гектаров.



Обработку начали в мае. И если в деревнях и сёлах с сорняком борются специальными препаратами, то вдоль водоемов его выкашивают, тем самым предотвращая дальнейшее распространение.



Медики отмечают, что для человека опасен не только сок растения, но и его пыльца, а в некоторых случаях аллергию может вызвать и запах. А сок борщевика Сосновского, попадая на кожу, под влиянием солнечных лучей, вызывает сильный ожог, вплоть до 3-й стадии. Зарегистрированы и летальные случаи знакомства детей с этим растением.





Надежда Невматулина

28 мая 2019 года







На главную страницу





