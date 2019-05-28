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Жители Урицкого района жалуются на гибель растений

В самый разгар весны над Урицким районом пронеслось дыхание осени. Правда, причиной тому стали вовсе не капризы природы, а дело рук человеческих. Буквально в считанные дни на нескольких полях сельхозназначения исчезли всходы. Березовые посадки вокруг побагровели. На участках местных жителей цветущие деревья скинули соцветья, на грядках больше нет ростков, трава стала желтой. Наш корреспондент расскажет подробнее.

В самый разгар весны на участок к Ольге Ивановне Матвеевой нагрянула осень. Буйство зеленых оттенков вмиг сменилось на багряные: засох чеснок, цветущие вишни за ночь почернели, куст сирени с одной стороны разом скинул соцветия, с другой - нет, трава вокруг дома выгорела до земли. И это не оплошность матушки природы. Местные жители уверены дело рук человеческих, если точнее малой авиации.
Ольга Матвеева, жительница Котовского сельского поселения деревни Кулига Урицкого района: «За речкой летал самолет, но мы не подумали, что он что-то там распыляет - какие гербициды или пестициды».
Участок действительно окружают земли сельхозназначения. Причем, вокруг них березовые лесопосадки тоже изменили цвет. В администрации Урицкого района о проблеме знают, говорят, что пострадавших много. Один из фермеров написал заявление в полицию.
Геннадий Чаусов, начальник отдела сельского хозяйства и землепользования администрации Урицкого района: «Сейчас полиция ведет предварительное расследование, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства дела. Если дойдет до суда, то будут сделаны необходимые анализы, экспертиза покажет, почему произошло усыхание растительности».
Пока идет расследование, этот вопрос и еще масса других для жителей зависли в воздухе.
Ольга Матвеева, жительница Котовского сельского поселения деревни Кулига Урицкого района: «Можно ли нам сажать огород? Как он заражен?»
Осень сейчас царит и в душе Ольги Ивановны. Хотя надежда, что дожди смоют напасть, и урожай все же будет, еще теплится. Так же как и надежда на правоохранительные органы, которые поставят точку в этом деле и не допустят повторения.




Анна Вайсергисер
28 мая 2019 года

 


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