Новости версия для печати Штраф - вместо 12 лет тюрьмы Сегодня в Советском районном суде Орла поставили точку в громком коррупционном деле в отношении экс-начальника муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» и УКХ города Орла Екатерины Стрелец. Прокурор требовал 12 лет лишения свободы. Присудили штраф больше 4 млн рублей.



Именно на должности руководителя городского погребального предприятия за Екатериной Стрелец закрепилось в соцсетях прозвище «королева кладбищ». Дань «королеве», согласно материалам уголовного дела, несли представители фирм-контрагентов за честь и радость сотрудничать с МУП РОУ.



Поскольку гособвинение требовало для подсудимой реального срока заключения, на суд Екатерина Стрелец явилась с вещами, и лишь к концу приговора у нее явно отлегло от сердца. При назначении окончательного наказания суд учел сотрудничество Екатериной Стрелец со следствием и явку с повинной по ряду эпизодов дела. И даже назначенный ей приговором штраф в 4,5 миллиона рублей скостил, учитывая срок задержания и время, проведенное под арестом.



Едва дождавшись окончания чтения приговора, Екатерина Стрелец поспешила на выход.



В прокуратуре приговор восприняли более чем сдержанно.

Анжелика Агкацева, старший помощник прокурора Советского района г. Орла : «Бывший руководитель УКХ, а также МУП РОУ города Орла сегодня признана виновной в совершении ряда крупных преступлений, среди которых тяжкие и особо тяжкие. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн 200 тысяч рублей. Законность приговора будет проверена после получения прокуратурой его копии». Опыт подобных процессов подсказывает: судебная коллизия для Екатерины Стрелец может быть еще не закончена. 12 лет лишения свободы и штраф в 12 миллионов рублей - таково наказание, которое запрашивало гособвинение для Екатерины Стрелец. Апелляционная жалоба в областной судебный орган в данных обстоятельствах была бы вполне логичной.









Иван Суверин

28 мая 2019 года







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