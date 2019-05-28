ВИДЕО версия для печати В Орле воспитанники детских садов будут осваивать бадминтон Сейчас дошкольные учреждения получают всё необходимое для этой игры.



В Орле порядка двух десятков детских садов сотрудничают с региональной федерацией бадминтона. И в рамках соглашения они получают профессиональные ракетки и пластиковые воланы для игры в бадминтон. К новому учебному году инвентарь появится в дошкольных учреждениях.

Екатерина Блынская, вице-президент федерации бадминтона Орловской области: «Мы проводим в рамках детской лиги «Бадминтонята» турниры. Они проходят в Манеже, наряду с взрослыми. Маленькие дети приходят, у них есть стимул, есть цели, они видят, как играют уже взрослые дети, как играет сборная Орловской области, и хотят тоже подтягиваться, достигать высоких результатов». Но программа направлена не только на спорт высоких достижений, но и на физическое развитие детей, поддержание здорового образа жизни. Кроме этого, одно из направлений, в котором сейчас активно работает Орловская федерации бадминтона, это профилактика близорукости. Программу проводят для школ и детских садов.









Надежда Невматулина

28 мая 2019 года







На главную страницу





