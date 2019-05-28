Новости версия для печати В Орле железнодорожники проводят уроки безопасности Они напоминают школьникам о том, как нужно себя вести вблизи железной дороги.



Подобные встречи сотрудники МЖД проводят с орловскими школьниками на протяжении всего мая, в рамках профилактической акции «Безопасные каникулы». Цель одна - предотвратить случаи детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.



Также в Орловско-Курском регионе МЖД совместно с представителями транспортной полиции проводятся профилактические рейды, особое внимание в ходе которых уделяется наиболее травмоопасным участкам. Родителям напоминают, что ответственность за детей несут именно они.



Снижение количества несчастных случаев на столичной магистрали достигается не только путём разъяснительных бесед и лекций. Ежегодно железнодорожники проводят комплекс технических мероприятий, включая установку новых знаков безопасности, улучшение освещения на станциях и платформах и, конечно, ремонт и строительство новых пешеходных переходов.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Пешеходный переход в этом году появился в микрорайоне Ботаника. В прошлом году закончена проектная документация для строительства в этом году пешеходного перехода в районе 909 квартала. Работа ведётся непрерывно». Московская железная дорога призывает родителей присоединиться к акции «Безопасные каникулы» и провести с детьми беседы о правилах поведения на железной дороге.









Антон Киселёв

28 мая 2019 года







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