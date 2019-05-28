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В Орле работает «Лаборатория безопасности»

Нужно ли велосипедисту соблюдать ПДД? Как при необходимости оказать первую медицинскую помощь? Об этом и многом другом с учащимися орловского лицея № 4 говорили сотрудники ГИБДД.

Учащимся не просто напомнили значение дорожных знаков и правила поведения на проезжей части, которые должен знать каждый школьник. Закрепить полученные знания предложили на практике. Благодаря «Лаборатории безопасности», предоставленной областным Центром детского юношеского технического творчества туризма и экскурсий, можно было смоделировать дорожные ситуации на макете и даже проверить свои навыки вождения на искусственно созданном картодроме, с разметкой и дорожными знаками.

Велосипедисты - не редкие участники ДТП, особенно в период летних каникул. Например, за прошедший год произошло 32 аварии с участием детей. Среди пострадавших четыре несовершеннолетних велосипедиста Всего же в ДТП пострадало 35 детей. Поэтому, в преддверии летних каникул необходимо напомнить о правилах вождения велосипеда и о поведении на дороге. Правила знать нужно и детям, и родителям.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Орловской Области: «Родителям тоже стоит помнить о детской безопасности. Мы, в свою очередь, объясняем детям, как правильно вести себя вблизи проезжей части, но и родители должны пойти нам навстречу и постоянно напоминать детям о правилах поведения на дороге и вблизи проезжей части. Напомнить о том, как правильно переходить дорогу, о недопустимости пересечения пешеходного перехода на велосипеде - ребенок обязательно должен спешиться. А если ребенку исполнилось 14 лет и он выезжает на дорогу, на проезжую часть, то он обязательно должен быть в экипировке. И, конечно, родители должны знать, где в летнее время находятся их дети».
Также сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах оказания первой медицинской помощи. Желающие даже могли попробовать свои силы на практике.

Вместе с сотрудниками ГИБДД участие в подобных акциях принимают активисты Общероссийского народного фронта - проводят уроки безопасности, реализуют акцию «За безопасный пешеходный переход».
Ирина Патронова, сопредседатель ОНФ в Орловской области: «Наше региональное отделение проводит такую акцию не впервые, мы были инициаторами акции «Безопасный переход». Пешеходный переход рядом с образовательными организациями должен быть безопасен. Наша акция переросла в большую акцию по всей стране и расширилась до акции «Безопасные дороги».
В течение 2015-2017 годов активисты Народного фронта и сотрудники ГИБДД добились оборудования техническими средствами регулирования дорожного движения более 90% пешеходных переходов в Орле. Возможно, поэтому количество ДТП с участием детей год от года снижается.




Татьяна Тимохина
28 мая 2019 года

 


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