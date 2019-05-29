Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вместо 12 лет - 4 млн. штрафа. Сегодня экс-чиновнице мэрии Орла огласили приговор.



- «Шёпот осени» в конце мая. Почему в Урицком районе завяли цветы и пожелтела листва?



- Век и год - на страже рубежей страны. Пограничники сегодня получают поздравления.



- Космическая игра приходит в детские сады. Для спорта высоких достижений - профессиональный инвентарь.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

28 мая 2019 года







На главную страницу





